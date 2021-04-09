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Yerli aşıda son dakika gelişmesi!

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış, geliştirilen aday aşının bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulamasının bugün tamamlanacağını duyurdu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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