Yerli aşıda son dakika gelişmesi!

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Mustafa Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.