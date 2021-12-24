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Yerli aşıda ilk sevkiyat yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatının gerçekleştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta Halk Sağlığı depolarına ilk Sevkiyat gerçekleşti.

Bakan Koca, Turkovac aşısının yıl bitmeden yaygın kullanımına başlayacağını açıklamıştı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Üretilen Turkovac aşılarının ilk partisi ambalajlanarak özel nakliye aracına yüklendi. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde Ankara'ya yola çıktı.

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