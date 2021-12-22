Yerli aşı TURKOVAC seri üretime başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacıllarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür.

Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve BioNTech aşısının ardından TURKOVAC'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."

AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

Koca, "Bugün itibarıyla Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk'' dedi.

Bakan Koca, gelecek haftadan itibaren aşının tetkiklerinin biteceğini belirterek, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden yaygın kullanıma geçileceğini söyledi.