'Yerinde Dönüşüm' projesine teşekkür yağmuru!

6 Şubat depremlerini yaşayan afetzedelerden, ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine teşekkür mesajları yağıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ALO 181 Çağrı Merkezi’ni arayan depremzedeler, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle ev ve işyerlerine yeniden kavuşma fırsatı buldukları için çok sevinçli olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, ALO 181 çalışanları aracılığıyla bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerini ilettiler.

'Yerinde Dönüşüm' depremzedelerin umutlarını yeşertti

Kısa zamanda evlerine kavuşma hayallerini gerçekleştirecek olan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle tüm umutların yeşerdiğini belirten depremzedeler, ALO 181 görevlileriyle yaptıkları görüşmelerde şunları ifade ettiler: “Yerinde Dönüşüm projesi, ev sahibi olmamı kolaylaştıracak bir uygulama. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’den Allah razı olsun. Bakanımıza, canla başla, gece gündüz hizmet eden yetkililere çok teşekkür ediyoruz, bir an eksikliklerini hissetmedik. Tekrar yeni evimize kavuşacağımızdan hiç bir şüphemiz yok. Esnaf olarak bu proje ile umutlarım yeşerdi. Felaketten sonra devletin yardımlarını gördüm, her gece namaza kalkıp devletimize dua ediyorum. Devletimize ne kadar minnettar olsak azdır. Hem tam güvenli dairelerde oturacağız, hem de yeni binalarda yaşayacağız. Bu proje olmasaydı, memleketime geri dönmeyecektim. Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun.”