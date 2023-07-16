Yerinde dönüşüm projesine başvurular başlıyor!

Depremden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılmasında önemli adımlardan biri olması beklenen "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular yarın başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminde yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin lira, iş yerlerine 250 bin lira hibe verilecek.

Projeye başvuran vatandaşlara, konutlarda 500 bin liradan 800 bin liraya, işyerleri de 250 bin liradan 500 bin liraya kadar 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunulacak.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 22 yerde açılan Yapım ve Dönüşüm Ofislerinden faydalanabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesine e-Devlet üzerinden başvurulabilecek.