‘Yerinde Dönüşüm’ projesine 252 bin başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bir dizi temaslarda bulunmak üzere 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’a geldi. Bakan Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Hatay İl Koordinasyon Toplantısı’na’ katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem ülkelerinden biri olduğunu ve 1900’lerin başından bu yana hem karada hem denizde 6 ve üzeri yıkıcı depremler yaşandığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “‘Ben, üçüncü derece, dördüncü derece olan yerlerde yaşıyorum, bir şey olmaz. İstediğim gibi hareket edebilirim’ gibi bir söz herhalde hayatta yapılabilecek en hatalı sarf edilen söz olur. Şu anda hocaların söylediğine göre; hareketli 500’e yakın fay hattı var. Her yerde her an olabilir. Biz ona göre hareket etmeliyiz. O yüzden yapı yapacak herkes, ne olur standartlara uygun yapsın.” diye konuştu.

“46 BİN KADAR EVİMİZ HAZIR”

Bakan Mehmet Özhaseki, şehir merkezlerini Bakanlığın yapacağını belirterek, “Özellikle şehirlerin merkezini ‘biz yapalım’ diye bir karar aldık. Bunun bir tek sebebi var; bu şehirlerin merkezi bir kere yapılır ve geleceğe miras olarak kalır. Herkes orayı görür. Özellikle de o şehrin kendine has, kendine özgün mimari tarzı var. Yüzyıllardır gelen özelliklerini biz taşıyalım, yapalım, doğru bir şekilde planlayalım ki bu doğru devam etsin. Şehir merkezlerini ve ona açılan ana caddeleri de biz yapma kararı aldık.” dedi.

Deprem bölgesinde 307 bin bağımsız bölümün inşaatına başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, “46 bin kadar evimiz hazır, yakında dağıtacağız. Hatay’da da şu ana kadar inşaatına başlanılan konutlarımız 56 bin civarında. Hazır ettiğimiz 7 bin civarında ev var. Betonarme yaptığımız evler için bir yıl teslim süresi veriyoruz. Özellikle köy evlerini 8 ay gibi bir süre içerisinde vermeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“252 BİN VATANDAŞIMIZ YERİNDE DÖNÜŞÜME MÜRACAT ETTİ”

Bakan Mehmet Özhaseki, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine 252 bin vatandaşın müracaat ettiğini belirterek, “750 bin lira hibe, 750 bin lirası da kredi, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vade imkanı. Yerinde Dönüşüme müracaat eden 252 bin vatandaşımızdan 14 bini de şu anda inşaata başladı.” şeklinde konuştu. Bakan Özhaseki, Hatay’da da 102 bin vatandaşın ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine müracaat ettiğini söyledi.

“HERKES EMİN OLSUN, RAHAT OLSUN”

Rezerv alan tartışmalarına da değinen Bakan Mehmet Özhaseki, “‘Rezerv alanla milletin evini elinden alacaklar, falan yere götürecekler.’ deniyor. Ne yapacağız o evi? Vatandaşın evini alıp da nereye götüreceğiz? Çukur eylemleri olduğunda 30 binden fazla evi teröristler, vicdansızca yaktılar, yıktılar. Sonra gidip oralarda ev yapmak istediğimde, envaiçeşit engeller çıkardılar. Şimdi bir mahalle düşünün, 500 tane ev var. Ben oradaki 500 tane evi yapacağım değil mi? Normal prosedüre göre tek tek 500 kişiden muvafakat almam lazım. Birinci eve varıyorum ki adam ölmüş. Üç tane hanım, dokuz tane çocuk var. Biri Almanya'da, biri Paris'te, ikisi dağa kaçmış. Muvafakat al da göreyim. Daha birinci evde karşına çıkan manzara bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun getirdim; ‘terör bölgelerinde bütün yetki Çevre Şehircilik Bakanlığına geçer. Bakanlık gelir bu evleri yapar hak sahiplerine dağıtır.’ Biz bu evleri yaptık. Çok hızlı bir şekilde bir sene içerisinde, orada oturan insanlara tek tek dağıttık, helalleştik. Bu kanunu yapmasaydık bu evleri nasıl yapacaktık? O yüzden herkes emin olsun, rahat olsun.” diye konuştu.