Yerinde Dönüşüm Projesine 175 bin başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, afetzede vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki tüm illerdeki vatandaşlardan yoğun talep gelen projeye başvuru sayısının 175 bin 703’e ulaştığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerinde Dönüşüm projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703’e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşerilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan ve Özhaseki'ye teşekkür

Hibe ve kredi desteği sağlayan projeye, deprem bölgesindeki tüm illerde olduğu gibi Kahramanmaraşlı vatandaşların ilgisi de yoğun şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü içerisinde faaliyet veren ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofisine ziyaret eden vatandaşlar görevlilerden proje hakkında detaylı bilgi alıyor ve dönüşümden yararlanmak için müracaatlarını yapıyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle hem eski komşularıyla aynı yerde olma hem de sağlam ve güvenilir konutlara kavuşma hayalleri gerçekleşecek olan Kahramanmaraşlılar projeyle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Yerim eğer sağlamsa, sıvılaşma yoksa, fay hattı yoksa yerimde, niye gideyim ben? Komşularımı neden bırakayım? Gerçekten güzel bir şey olacak. Projemiz çok güzel, devletin verdiği imkanlardan faydalanacağız. Evimizi, yuvamızı tekrar kuracağız inşallah. Bizim beklentilerimiz yerinde yapılması yönündeydi. Bakanlığımızda bu konudaki isteklerimizi, arzularımızı yerine getirdi. Sevindik, seviniyoruz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik Bakanlığı’mız kim varsa bütün çalışma ekip arkadaşlarına herkese teşekkür ediyoruz.”