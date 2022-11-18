Yerel ve genel seçimler birlikte yapılsın

Tv100 televizyon kanalında canlı yayınlanan “Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu” programında gündeme dair konular ele alındı.

Program konuları; tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan ve TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya idi.

Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğündeki programda konuklar; Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İyi Parti’ye yapılan “Masayı terk et” çağrısı, HDP’nin durumu gibi konular ele alındı.

Bu arada, İyi Partili Uğur Poyraz, 6'lı Masayla ilgili açıklamalarda bulundu ve “6’lı masayı anlamak lazım” dedi.

“HDP SİYASİ PARTİ DEĞİL!”

Sinan Oğan, Hacı Yakışıklı ile girdiği HDP tartışmasının ardından, 2023 seçimlerinde HDP denklemini eleştirerek, “Siyasi partiden saymıyorum” dedi.

Programdaki ilginç değerlendirmelerden biri de Hacı Yakışıklı’nın şu sözleri oldu:

“Aslı Baykal ile (Baykal çevresi) yeni bir yol haritası belirleyecek. Bu çevre AK Parti’ye sıcak bakıyor ama dirsek teması kurulmamış. Yılbaşından itibaren sistematik ve somut bir hal alabilir.”

Barış Yarkadaş, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının belli olmamasını ve bu konu sorulduğunda (Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı gibi) tepki gösterilmesini eleştirirken, “Aday belirlenememesi yüzünden gerçek gündemi konuşamıyoruz” diye konuştu.

Yarkadaş, daha önce dile getirdiği bir yolsuzluk konusunu bir kez daha kamuoyu ile paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgilileri harekete geçmeye çağırdı.

SEÇİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Program konuklarından Sinan Oğan, ekonominin 6.5 ay sonraki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile bundan bir yıl sonraki yerel seçim sürecini kaldıramayacağını, anayasa ve yasalarda gerekli değişikliğin yapılarak 2023 Kasımında tüm seçimlerin birlikte yapılması gerektiğini söyledi..