Yerel seçimler için oy verme işlemi başladı!

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 07:00'de, kalan illerde ise 08:00'de başladı.

Türkiye genelinde 250 bin 903 sandık kuruldu ve sabah günün ilk ışıklarından itibaren sandık kurulları oluşturuldu.

Hangi ilde, hangi saatler arasında oy kullanılabilecek?

YSK, 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Pusulalar hangi renkte olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.