Yerel gazetede iğrenç olay! 17 yaşındaki stajyeri taciz etti!

Küçük, ifadesinde, "Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için ellerini tuttum. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi.

Olay, geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana geldi. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.N.B, eylülde staja başladığı gazetenin Yazı Işleri Müdürü Yalçın Küçük'ün cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

Küçük'ün, kendisini mesajlarla taciz ettiğini söyleyen S.N.B., olay günü de ofiste ellerini tutup okşadığını iddia etti. Hemen ofisten çıkan S.N.B., polise giderek şikayetçi oldu. Yalçın Küçük, 29 Aralık'ta gözaltına alınarak 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.