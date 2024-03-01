Yenişehirlioğlu: “İsrail, sorumlu tutulmalıdır”

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 2003'te TBMM'de "1 Mart Tezkeresi"nin İçtüzüğe göre kabul edilmediğini hatırlatarak, Irak'ta istikrarın sağlanamamasında iktidarın da katkısı bulunduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, deprem bilincinin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümeti, deprem konusuna hassasiyetle yaklaşmaya, yeni acılar yaşanmaması için gün geçirmeden denetimleri artırarak tedbir almaya davet ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü anımsatan Usta, Gazze'deki zulmün arşı aştığını dile getirdi. Usta, yaşananlara karşı tüm dünyanın kulağını tıkadığını belirtti.

Diplomatik çağrıların sonuçsuz kaldığını ifade eden Usta, uluslararası toplumun İsrail için somut adım atmadığını söyledi.

Yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altındadır

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin dünyanın en etkili deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu ve ülkenin yüzde 66'sının yüksek riskli deprem bölgesinde yer aldığını anlattı. Akçay, şöyle devam etti:

"Depremlerde yaşadığımız kayıplarla bir daha karşılaşmamak için risk altındaki alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmelidir. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanmıştır. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü de devam etmektedir. Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. 2 milyon bağımsız bölümün acilen dönüştürülmesi gerekmektedir."

Erkan Akçay, kentleşme politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

İklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin de bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Akçay, tüm illerde ekolojik ve yeşil şehir alt yapısının yeniden ele alınmasını istedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, partisinin bazı üyelerinin tutuklandığını belirterek, DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak'ın haksız şekilde cezaevinde tutulduğunu öne sürdü. Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kışanak'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in bağımsızlığının kazandırılmasıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Gazze'de insanlık dramının yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Filistin'de yaşanan zulmü dile getirdiğini aktaran Yenişehirlioğlu, UAD'de insanlık dışı uygulamaların durdurulması çağrısında bulunulduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşayanların yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'de acil ve ön koşulsuz ateşkes ile engelsiz, yeterli ve sürekli insani yardımın gerekliliğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanından beklentimiz, İsrail'in Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesi ve tüm eylemlerinden sorumlu tutulmasıdır. Çözüm için tek yol iki devletli vizyon temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in bağımsızlığının kazandırılmasıdır."

Bahadır Yenişehirlioğlu, uluslararası toplumun yaşanan vahşeti unutmaması gerektiğinin altını çizdi. Antalya Diplomasi Forumu'nun başladığını belirten Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı forumun ana gündem maddesinin Filistin'deki insanlık dramı olacağını anlattı.

Yenişehirlioğlu, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki seçimlere hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti belediyeciliğinin marka haline geldiğine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, milletin karşısına çözüm arayan belediyecilik anlayışıyla çıkacaklarını sözlerine ekledi.