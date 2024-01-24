Yenişehirlioğlu: “Emekli maaş önerimizi sunacağız”

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, Genel Kurul’da, grup başkanvekilleri yerlerinden söz verdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin altında olmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, emekli reformu yapılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da gazeteci yazar Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a Allah'tan rahmet diledi. 2023 sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizlik oranının yüzde 20'lere yaklaştığını ifade eden Dervişoğlu, her 5 gençten 1'nin işsiz olduğunu söyledi.

850 bin konutun yapımı ve teslimi planlanmıştır

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de şehadetlerinin 23'üncü yıl dönümünde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu rahmet ve minnetle andı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Bülbül, depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1466 kişinin yaralandığını söyledi.

Depremin ardından 19 bin konutun ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini ve ağır hasarlı konutların yıkımının tamamlandığını bildiren Bülbül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) afet, kentsel dönüşüm ve sosyal konut kapsamında kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 25 bin konutu inşa ederek vatandaşlara teslim ettiğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da 520 bine yakın ağır hasarlı yapının tespit edildiğini ifade eden Bülbül, "Hasarlı yapıların yıkımına başlanmakla birlikte depremin hemen ardından temel atma çalışmaları başlamış ve 850 bin konutun yapımı ve teslimi planlanmıştır. Şehirlerimizin yeniden imar, inşa ve ihya etme süreci Elazığ örneğinde olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde de başarıyla devam etmektedir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da ölüm yıl dönümlerinde 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu rahmetle andı.

Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin maaş zamlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz önerimizi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız. Böylece tüm emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla altı aylık artış oranı yüzde 49,25 olacaktır. AK Parti 2002 yılından bugüne kadar her zaman emeklilerimizin yanında olmuştur, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir."

24 Ocak 2020'deki Elazığ depremini hatırlatan Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğunu söyledi. Yenişehirlioğlu, "Bu bağlamda kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz. Kentsel dönüşüm projelerini şehirlerimize hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya yönelik olarak geliştirmeye kararlıyız. Şehirlerimizin ihyası ve depreme dayanıklı kentlerin inşası için çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önergeleri ele alındı. Grup önerilerinin görüşmesinin ardından da dün görüşülmeye başlanan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1.Bölümünün görüşmelerine geçildi. Torba Kanun ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapılmasını ve asgari ücrete devlet desteğinin 500 TL'den 700 TL'ye çıkarılmasını da kapsıyor.