Yenişehirlioğlu: “Amacımız tamamını kazanmaktır”

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, kamuoyunda, Merkez Bankası Başkanı ile ilgili de tartışmalar olduğunu anımsatan Şahin, "Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz içerisinde Türkiye'nin para politikasını belirleyen Merkez Bankası gibi kurumların yıpratılmaması gerektiğini ve bu konuda herkesin daha sağduyulu olması gerektiğini" söyledi.

Şahin, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da sağ salim Türkiye'ye dönmesini temenni ederek, "Bu adımı önemsiyoruz, bu tür olumlu adımların hepsini destekliyoruz. Umarım, Türkiye lehine, menfaatine önemli bilimsel çalışmalara imza atılır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Genel Kurulun gündemine alındığını hatırlatarak, İsveç'in terör suçlularının iadesi sürecine ya da Türkiye'nin taleplerine yönelik attığı somut adımların son derece kısıtlı ve yetersiz olduğunu, Meclis'te görüşmeler başlamadan ilgili bakanların siyasi parti gruplarını bilgilendirmelerini istediklerini bildirdi.

Milletimizin takdir ve desteğini toplamıştır

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak camilerimize gönderilen hutbede yer alan şehitlerimizle alakalı kısmı okumayan imam, neden rahatsızlık duyarak bu kısmı okumamıştır?” diye sordu.

"Şehitlerimizin aziz ruhlarının incitilmesine müsaade etmeyen kaymakamımızın milli duruşu, aziz milletimizin ve bizlerin takdir ve desteğini toplamıştır." ifadesini kullanan Bülbül, "Bizim için mesele, imam ve kaymakam arasında geçen basit bir tartışmadan ibaret değildir. Mesele, hangi sıfata ve makama sahip olursa olsun, şehitlerimize rahmet okumaktan imtina ederek hainlerin isteklerine boyun eğenlere karşı şehitlerimizi her zaman, her yerde rahmetle, minnetle anmayı bir erdem olarak görenlerle aynı safta yer almaktır." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'nin uzay alanında söz sahibi olabilmesi için yürütülen çalışmaları anlatan Bülbül, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın kısa bir süre önce uzaya gönderildiğini anımsattı. Bülbül, "Uzay teknoloji çalışmaları kapsamında büyük öneme haiz olan bu gelişme aziz milletimizi gururlandırmıştır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi ve kamuda engelli çalışanların kotasının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için diğer parti gruplarına çağrıda bulundu.

Amacımız tamamına yakınını kazanmaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da başarıdan başarıya koşmaya ve gökyüzü sınırlarının ötesine Türkiye Yüzyılı mührünü vurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başladığını ve görevine başarıyla devam ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Bu yolculuk, güçlü Türkiye'nin sınır tanımayan yükselişinin tescili ve çağı yakalayan vizyonunun tasdikidir. İnsanlı ilk uzay misyonunun Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım daha öteye taşıyacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklamayı sürdürdüğünü hatırlatan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı mutlu etmek en büyük önceliğimiz olacak. Bu tavrımızdan hiçbir zaman da ödün vermeyeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oy almaktır. Amacımız 31 Mart'ta 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 390'ı belde olmak üzere ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla kazanmaktır. Bu hedef doğrultusunda 'Sen, ben yok, biz varız' anlayışıyla hareket ettik, hareket ediyoruz."