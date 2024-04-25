Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemi durduruldu!
Ankara'da Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemi yüksek ve değişken rüzgar nedeniyle durduruldu. Hava şartları normale dönünce yeniden başlatılacak.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da bugün yoğun rüzgar görüldüğü belirtildi.
Yenimahalle-Şentepe teleferik sisteminin saat 08.25'te hava şartları nedeniyle durdurulduğu bildirilen açıklamada, teleferiği kullanacakların mağdur olmaması için aynı güzergahta yeterli sayıda otobüs ring seferleriyle hizmet verildiği duyuruldu.
Açıklamada, hava şartlarının normale dönmesinin ardından teleferik sisteminin yeniden işletmeye açılacağı kaydedildi.
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