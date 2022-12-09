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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçakla saldıran şüpheli adliyede

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı Serhat K, Ankara Adliyesine sevk edildi.

Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan saldırgan, Bolu'da yakalanmıştı.

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