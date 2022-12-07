Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Genel Merkez'de bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

Öztürk Yılmaz'ın çok kan kaybettiği ifade ediliyor.

Polis ve ambulansların genel merkeze geldiği öğrenildi.

Olay

Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi'nden ilk açıklama

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

Saldırgan 35 yaşlarında

CNN Türk muhabiri Melike Görür saldırıyla ilgili detayları aktardı. Görür'ün değerlendirmelerine göre, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. 35 yaşlarındaki bir kişi saldırı gerçekleştirdi. Ofiste bulunan kişiler saldırgana müdahal etti. Yılmaz'ın şu an için sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavi hastanede devam ediyor.