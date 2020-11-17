Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan'ın cephedeki başarısı sonrası Dağlık Karabağ'dan çekilmek için anlaşma imzalayan Ermenistan'da göstericiler parlamento binasını basmıştı. 10 kasımda yaşanan baskına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 senedir Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalar sonrasında yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan'ın topraklarından geri çekilmeyi kabul eden anlaşmanın imzalanması ise Ermenileri mutlu etmedi. 10 Kasım'da anlaşmayı ve yönetimi protesto eden göstericiler hükümet binasını bastı.

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı



🔹Azerbaycan'ın cephedeki başarısı sonrasıKarabağ'dan çekilmek için anlaşma imzalayan Ermenistan'da göstericiler parlamento binasını basmıştı. 10 Kasım'da yaşanan baskına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/tgQZqtN3nF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 17, 2020

HER YERİ DAĞITTILAR

Başbakanlık sözcüsü, 10 Kasım'da hükümet binasında olanlara ait yeni görüntüleri servis etti. Videoda; binaya giren yüzlerce göstericinin bir yandan kapıları tekmelerken diğer yandan sandalyeleri sağa sola fırlattı. Masaların üzerinde tek bir eşya dahi bırakmayan saldırganlar, duvarlardaki Ermenistan bayraklarını da söktü.

PARLAMENTO BAŞKANINI DARBETMİŞLERDİ

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından linç edilmişti. Protestocular Mirzoyan'ı arabasından çıkarmış; Mirzoyan'ın korumalarının saldırıyı engelleyemediği görülmüştü. Mirzoyan'ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğrulamıştı. Mirzoyan'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.