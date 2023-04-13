Yenilgi sonrası soyunma odasında yumruklu kavga!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Leipzig'e 7 gol atan Manchester City, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.

Maçı 3-0 kazanan Manchester ekibi rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Alman basınında Bild'in haberine göre; maç sonrası Bayern Münih soyunma odasında iki yıldız isim birbirine girdi.

Sadio Mane, Leroy Sane'ye yumruk attı

Sadio Mane ve Leroy Sane maç sonrasında soyunma odasında yumruklu kavgaya tutuştu.

İddiaya göre; Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve takım arkadaşının dudağına yumruk attı. Diğer oyuncuların araya girmesi sonrası gerginliğin sona erdiği belirtildi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan'da Münih'te oynanacak.