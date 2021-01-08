Yenilenen Rus uçak gemisi görüntülendi

Rus uçak gemisi "Amiral Kuznetsov"un yeniden inşası son sürat devam ediyor. Yayınlanan fotoğraflarda uçak gemisi güvertesinin tamir edildiği gözlendi.

Onarımın tamamlanmasının ardından Rus uçak gemisi "Amiral Kuznetsov"un 2022'de test edileceği bildirildi. Rus basınına göre test sonrası Rus uçak gemisinin Akdeniz'de yer alacağı iddia edildi.

Amiral Kuznetsov uçak gemisinin tarihi!

Amiral Kuznetsov uçak gemisi, Sovyet Deniz Kuvvetleri'nde hizmet etmiş ve Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri'nde aktif hizmette bulunan tek ve en gelişmiş uçak gemisi sınıfıdır.

Uçak gemisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte inşa halindeyken Ukrayna tarafından alıkonulmuş, 1998 yılında eğlence merkezi yapılmak üzere Çinli bir firmaya satılmıştı. 2001 yılında makineleri olmadığı için römorkler eşliğinde İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e geçiş yaparak Çin'e doğru yola çıkan gemi, daha önce aksi yönde teminatta bulunulmuş olmasına karşın tersine mühendislik yöntemleriyle bir uçak gemisi haline getirilmeye çalışılmaktadır.