Metro İstanbul'da skandal manzaralar! Yolcular raylarda yürüdü!

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halindeki metroların yönlerinin karışması nedeniyle teknik arıza yaşandı.

Arıza seferlerde gecikmeye yol açtı, metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Esenler istasyonunda bekleyen yolcuların, rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği görüldü.

İstanbul'da Yenikapı – Atatürk Havalimanı ve Yenikapı – Kirazlı metro hattı arıza yaptı ⬇️



•⁠ ⁠Metroların yönleri karıştı

•⁠ ⁠Yenikapı yönünden Kirazlı metrosu gelince yolcular, metro hattına inerek karşı tarafa geçti pic.twitter.com/kvZ1oU4cIf — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 3, 2024

İstasyonda, gecikmenin teknik arızadan kaynaklandığı yönünde anons yapıldı.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızaya ilişkin ise Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir-İncirli istasyonları arasında yapılmaktadır."

Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.