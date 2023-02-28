Stoltenberg: Savaş bitse de Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerin Ukrayna savaşı bitse bilee eski haline gelmeyeceğini belirterek soğuk savaş dönemi anımsatması yaptı. Stoltenberg Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de SAMAK Nordic Zirvesi adlı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yaptı.

Rusya'nın yeni saldırılara hazırlandığını belirten Stoltenberg Kuzey Kore, Çin ve İran'ın Rusya'ya destek sağladığını iddia etti.x

Ukrayna'ya galip gelmesi için destek verilmesi çağrısı yapan Stoltenberg "NATO müttefiklerinin birlikte Ukrayna'ya 100 milyar avronun üzerinde para sağladı. Rusya ivmeyi yakalamadan önce kilit kapasitenin Ukrayna'ya ulaşabilmesi için eğitim ve ağır silah taahhütlerimizi şimdi acilen yerine getirmeliyiz." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına da değinerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla son yıllarda Rusya, tüm silah kontrolü anlaşmasını ortadan kaldırarak kilit silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti. Bu savaşın sona ermesinin Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş olmayacağını kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik."