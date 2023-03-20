Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin kararını açıklıyor.

Erbakan yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaptıklarını anlattı.

Fatih Erbakan, "Milli Görüş davasının erleri olarak, 69'da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır" dedi.

Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. 'Film bitmedi, daha yeni başlıyor' demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi'nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir" ifadelerini kullandı.



Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır.

Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah.

Herhangi bir ittifaka dahil olmadan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz.