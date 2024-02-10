Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehir adayını açıkladı!
Yeniden Refah Partisi'nin aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan; İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantısında konuştu. Fatih Erbakan, merakla beklenen üç büyükşehirin belediye başkan adaylarını resmen duyurdu.
Erbakan; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Suat Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cemal Arıkan olduğunu belirtti.
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