Yeniden görülen 'Şike' davasında karar

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu "Futbolda şike" davasının aralarında eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

Mahkeme, kararında 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verdi.

Sanık Hakan Karaahmet'e ise konut dokunulmazlığı ihlale azmettirme 6 bin TL adli para cezası verildi.

Şekip Mosturoğlu, karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" diye yazdı.