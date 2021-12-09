Yeni Zelanda'da sigara içilmesi yasaklanacak
4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak isteyen Yeni Zelanda hükümeti, aldığı yeni bir kararla bir sonraki neslin sigara içmesini yasaklayacaklarını resmen duyurdu. Kararla birlikte şu an 14 yaş veya altında olanlar, ülkede yasal olarak hiç sigara alamayacak.
'Dumansız' bir Yeni Zelanda hedefleyen hükümetin kararı doğrultusunda sigara alma yaşı da her sene yükselecek.
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Hükümet, 4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor.
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Bu doğrultuda ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırıldı.
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Sigara satan dükkan sayısı azaltıldı ve bağımlılık servislerine daha çok fon verildi.
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