Yeni Zelanda’da bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.

Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi.

Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'tan "ilham alan" teröristin saldırıya geçmesinin ardından 60 saniye içinde polis tarafından öldürüldüğünü belirten Ardern, saldırının bir inanç, bir kültür, bir etnik köken değil, Yeni Zelanda’da kimsenin desteklemediği bir ideolojiyi benimseyen bir birey tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ardern, ‘‘Bugün olanlar aşağılıktı, nefret doluydu, yanlıştı. Bir inanç tarafından değil, bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırının sorumluluğu yalnızca o kişiye ait.’’ ifadelerini kullandı.

İdeolojik görüşleriyle ilgili endişeler nedeniyle sürekli gözetim ve yakın takip altındaki teröriste, altı kişi yaralanmadan önce neden müdahale edilmediği sorusunu cevaplayan Emniyet Müdürü Coster ise ‘‘Gerçek şu ki, birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman her an yanında olmanız mümkün değil. Polisler olabildiğince çabuk müdahale etti ve daha fazla yaralanmayı önlediler.’’ dedi.

Öte yandan Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlerde, geçen yıl bıçaklı saldırı düzenleyeceği şüphesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan ve DEAŞ'ı destekleyen propaganda materyalleri bulundurmaktan suçlu bulunan teröristin, bir yıl toplum içinde gözetim altında tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Saldırıda hastaneye kaldırılanlardan üçünün durumunun kritik, birinin ciddi ve ikisinin ise stabil olduğu açıklandı.