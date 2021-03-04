AjansHaber.com.tr Dünya Yeni Zelanda'da 7,3 deprem

Yeni Zelanda açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesi açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından Tsunami uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda'nın Gisborne bölgesi açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından Tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesine 238 kilometre mesafede, okyanusta meydana geldi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, 10 kilometre derinlikte oluşan şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Mısır'ın Türkiye adımı paniğe neden oldu
Korkuluk kırılınca öğrenciler aşağıya düştü
Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldılar
İran'dan 'yok artık' dedirten Suriye hamlesi
En tehlikelisi Türkiye!
NATO'dan Türk silahlarıyla ilgili sürpriz hamle
ABD'deki skandal ilanlara sert tepki!