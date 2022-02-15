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Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The War of the Rohirrim'in vizyon tarihi belli oldu

Warner Bros. ve New Line Cinema'nın ortak yapımı, animasyon Yüzüklerin Efendisi filmi "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"in vizyon tarihi belli oldu.

"Hobbit"teki ve "Yüzüklerin Efendisi" serisinden önceki olayları anlatacak olan filmin 12 Nisan 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.

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Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi Rohirrim Savaşının anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına ve Miğfer Dibi'nin yaratılışına odaklanılacak.

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Filmin yönetmen koltuğunda, Blade Runner: Black Lotus ve Star Wars: Visions gibi animasyon dizilerini de yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama oturuyor.

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