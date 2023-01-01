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Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk gününe ait hava durumunu paylaştı. Buna göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu


ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

AMASYA °C, 10°C
Az bulutlu

AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

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