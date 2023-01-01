Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.
Anne Melek Demir ve baba Ümit Barış Demir, bebek Yavuz Selim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi.
Anne Demir, bebeğinin zamanında doğduğunu, sağlığının da iyi olduğunu belirtti.
Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.
Bakan Yanık, yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin'i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.