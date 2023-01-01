Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.