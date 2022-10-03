Yeni Torba Yasa geliyor! İşte tüm detaylar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı.

TBMM'de yeni yasama yılı mesaisinin en önemli başlıklarından biri, hazırlıkları süren yaklaşık 25-30 maddelik torba yasa teklifi olacak.

Hükümet torba yasayla birlikte binlerce kişiyi ilgilendiren konularda ilerleme kaydetmeyi planlıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni torba yasa işçiye, işverene ve dar gelirli vatandaşlara hitap eden geniş destek ve düzenlemeleri barındırıyor.

Yeni torba yasa teklifi üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmadı ancak bazı detayları belli oldu. Ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra Meclis'e sunulacak.

Yeni torba yasa teklifi ile ilgili belli olan detaylar şu şekilde:

Elektrik ve doğal gaz ödemesi vergiden istisna olacak, çalışanlara işveren tarafından yapılacak 1000 TL elektrik ve doğal gaz ödemesi vergiden istisna olacak.

KKM düzenlemesi

2021 yılında hayata geçirilen kur korumalı mevduat uygulamasının süresi 1 yıl uzatılacak, tarih Aralık 2023 olarak yeniden düzenlenecek.

Yemek kartı düzenlemesi

İşverenlerin iş yerinde yemek verdiği durumlarda çalışma günlerine ait yemek ücretinin ilgili sene için belirlenen tutara kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna edilecek. Bu istisna 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak.

Vergi istisnası

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işlerinde ve teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına götürülen ve çalışan işçiye yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek.

Borçlar silinecek

Borçlar silinecek, kanun teklifi ile asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakları tasfiye edilecek.

Yaşlı ve Engelli aylıklarıyla ilgili yersiz ödemeler, borçların tahsisi mümkün olmadığı için silinecek, böylelikle alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesaiden tasarruf sağlanacak.

Tüm borçlar ferileriyle birlikte terkin edilecek. Böylece 163 bin 572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin 916 TL’lik borcu silinmiş olacak.

Bireysel katılımcı indirim uygulamasının süresi uzatılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Fiyat İstikrarı Komitesi (FİK) kurulmasına yönelik yasal çerçeve oluşturacak düzenleme getirilecek.

İhracatçıya pasaport

İhracatçılara ''çifte pasaport'' verilecek. Yeni düzenleme ile ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport daha verilecek.