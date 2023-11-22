Yeni Torba Kanun hazır!

Bir süredir AK Parti tarafından hazırlanan Torba Kanun Teklifi hazırlıkları tamamlandı. Cuma günü AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulacağı öğrenilen teklifin 80’den fazla maddeye sahip olduğu ve pek çok konuda düzenlemeleri kapsadığı öğrenildi.

Torba kanunda dikkat çeken en önemli düzenleme, deprem bölgesinde keyfi olarak özellikle gıda ve inşaat malzemelerine zam yapanlara yönelik olacak. Düzenleme ile deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmadan gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışı yapanlara üç kat fazla ceza verilecek.

Yılbaşından önce kanunlaşması planlanan önemli huşuları bir Torba Kanun’da toparlayan AK Parti’nin yeni teklifinde 3 önemli konu dikkat çekiyor.

Fahiş fiyata, 3 kat ceza

Deprem bölgesindeki illerde, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok üründe diğer illere nazaran daha fazla fiyat artışı uygulandığı gündeme gelmişti. Deprem ve sonrasında zaten evlerini kaybeden, büyük acılar yaşayan vatandaşın bir de fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması üzerine AK Parti harekete geçti.

Torba yasa teklifine eklenen bir madde kapsamında 11 ilde gıdadan kiraya, inşaat malzemelerinden hammaddeye kadar her alanda fahiş fiyat artışına diğer illerde uygulananın üç katı ceza verilecek.

Halen fahiş fiyat uygulayanlara her bir aykırılık için 10 ila 100 bin lira arasında ceza veriliyor. Bir takvim yılı içinde fahiş artış tekrarlanırsa cezalar da katlanıyor. Deprem bölgesinde bu cezalar üç kat artmış olacak.

Vergide dijitalleşme arttırılacak

Maliye Bakanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi uygulamasının kapsamı genişletilecek. Vergi dairelerine gitmeden birçok işlemin dijital ortamda yapılması sağlanacak. Beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçlarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin bazı düzenlemeler teklifte yer alacak.

Çeklere, 2 yıl uzatma

Türk Ticaret Kanunu'nda "çekin görüldüğünde ödeneceği, buna aykırı herhangi bir kaydın yazılmamış hükmünde olacağı" yönünde düzenleme yapılmıştı. Çek Kanunu ise çekin görüldüğünde ödeneceği düzenlemesine istisna getirmişti.

TBMM'den geçen düzenlemeyle 31 Aralık 2023 tarihine kadar bir istisna getirilip üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olması sağlandı.

Yeni torba yasa teklifinde de bu yönde yeni bir süre uzatımı yer alacak. Çekin keşide tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazının geçersiz kabul edilme süresi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılacak. 2 yıllık ek süre içinde piyasaların yeni sisteme sorunsuz bir şekilde geçmesine ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Bu arada TBMM kulislerine yansıyan bilgilere göre bu torba kanunda çiftçilere ekstra destek, bazı vergilerde düzenleme, ev kadınlarının emekliliğine ilişkin bazı değişiklikler ve bazı araçlara yönelik vergi düzenlemelerinin de bulunduğu iddia ediliyor.