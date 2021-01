Yeni Tesla Model S'de 'The Witcher 3' Oynanabilecek

Bugün paylaşılan görsellerle tanıtılan ve baştan aşağı yenilenmiş Tesla Model S; yeni fütüristik iç dizaynı, kelebek tasarıma sahip yeni direksiyonu ve menzilinde gerçekleştirilen artış ile büyük ilgi görmüştü. Ancak Elon Musk'tan gelen bir habere göre yeni Tesla Model S'in 'daha keyifli bir oyun deneyimi' sunacak yeni meziyetleri de olacak.

Tesla otomobillerinin sürücüleri, yaklaşık 3 senedir sürücü koltuğunda her canları sıkıldığında oyun oynayabiliyor. TeslAtari adı verilen araç içi oyun sisteminde ilk olarak klasikleşmiş atari oyunları ile başlayan bu yolculukta yeni Tesla Model S ile gelinen son noktada sürücüler, yeni nesil konsollarda oynanabilen oyunları araç içinde oynayabilecek.

Elon Musk, haberi yine eğlenceli bir tweet ile duyurdu:

Gelen haberlere göre yenilenen Tesla Model S, yeni nesil oyun konsolları ile yarışacak bir donanım ile gelecek. yatay hale getirilen ve çözünürlüğü 1900x1200'den 2200x1300'e çıkarılan multimedya ekranı sayesinde sürücüler, araçlarında pek çok oyunu oynayabilecek.

Elon Musk ise bu haberi verirken Twitter hesabı üzerinden ufak bir anket yapmayı tercih etti ve takipçilerine sordu; 'Yeni Tesla Model S'inizde The Witcher oynamak ister misiniz?'. Musk sorusuna bir de dip not ekledi; 'Dizisini Netflix'te izleyebilirsiniz.' Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere ankette şu an için bunu deneyimlemek isteyenlerin sayısı hayli fazla.

Tesla Model S'de farklı pek çok oyunun da oynanabileceği düşünülüyor

Gelen bu yeni ve güçlü donanım haberi ile birlikte Tesla Model S'de pek çok 'yeni nesil' oyunun da oynanabileceği düşünülüyor.

WebTekno