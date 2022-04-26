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Yeni spor yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Spor kulüplerini yakından ilgilendiren Spor Yasası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte kulüp başkanları ve yöneticiler borçlanmadan sorumlu tutulabilecek.

Meclis'ten geçen Spor Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanları ve yöneticiler, yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulacak.Mevcut yöneticilerden önceki borçlar için de spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak.

Düzenlemeyle, kulüplerdeki kayıt dışılığında önüne geçilecek.

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