AjansHaber.com.tr Spor Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu!

Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan İngiliz deviyle tarihi takas!
Trabzonspor, oyuncusunun sözleşmesini feshetti!
CR7'den Süper Lig hakkında olay açıklama!
Filenin Sultanları şampiyon oldu!
Beşiktaş, Southampton ile her konuda anlaştı!
Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu!
Fenerbahçe durmuyor! Bir KAP daha geldi!