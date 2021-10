Yeni pandemi belası “Frankenvirüs” mü?

“Wuhan’da gerçekten ne oldu?” (What Really Happened in Wuhan?) kitabının Avustralya’lı yazar Sharri Markson Çin'in yeni ’tehlikeli' bir virüs araştırmasının içinde olduğunu ve araştırmanın dünya kamuoyu ile paylaşılmaması durumunda yeni bir pandemi tehlikesinin kapıda olduğunu yazdı.

Avustralyalı gazeteci Sharri Markson 18 aydır Covid-19'un kökenlerini araştırıyor ve yıkıcı virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) geldiğini iddia ediyor.

Tartışmaların odağındaki Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) koronavirüs konusunda önde gelen bir otorite olarak kabul edilirken enstitü bünyesinde hali hazırda “Frankenvirüs’” isminde tehlikeli bir virüs üzerinde deneyler yürüttüğü iddia ediliyor.

Markson; “gerçek şu ki, Çin'deki laboratuvarlarda, Avustralya, İngiliz ve Amerikan laboratuvarlarıyla aynı standartlarda olmayan ve hiçbir gözetimin olmadığı tehlikeli biyolojik araştırmalar yapılıyor, ve bu çok tehlikeli araştırmalar hakkında Çin açıklama yapmalı ” diye ekledi.