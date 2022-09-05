Yeni Opel Astra KKTC'de tanıtıldı, Türkiye'de satışa çıktı!

Yeni Opel Astra’nın Türkiye’de satışa sunulmasına ilişkin basın lansmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Basın mensupları lansman kapsamında, Gazimağusa bölgesinde yer alan ve kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş bölgesinde bir test sürüşü gerçekleştirdi.

Tarihte ilk kez bir otomobil markasının model tanıtımı gerçekleştirildiği Maraş'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Markanın cesur, yalın ve modern Alman tasarım ögelerini taşıyan yeni nesil Astra, yenilenen tasarımı kadar sınıfının ötesindeki teknolojileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Astra dört farklı donanım, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri ile 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de otomobil severlerle buluşuyor.

İlk göz temasında keskin hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Astra, sunduğu teknolojiler ve verimli motor seçenekleriyle sınıfında standartları yeniden belirliyor. Türkiye’de Editon, Elegance, GS Line ve GS olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle satılmaya başlanan yeni Astra, bu sayede otomobil severlere zengin seçim olanağı sunuyor. Verimli 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleriyle Türkiye yollarına çıkan yeni model, her iki motor seçeneğinde de AT8, 8 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada,"İlk olarak Mokka’da vücut bulan Opel’in yeni tasarım dili, bu kez Astra yorumuyla karşımıza çıkıyor. Hem dış hem de iç tasarımda kullanılan cesur ve yalın tasarım dili, ülkemiz tüketicilerinin de oldukça beğenisini kazandı. Yüksek sürüş keyfi, zengin donanımı ve verimli motor seçenekleriyle de yeni Astra’nın, Türkiye’de sınıfının en çok tercih edilen modellerinin başında geleceğine eminim. Yeni nesil Astra’nın Opel Türkiye’nin yükselen satış grafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Türkiye olarak Opel’in Avrupa’da üçüncü büyük pazarıyız ve altıncı nesil Astra ile bu unvanımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu