Yeni nesil iPad Pro hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

Apple, yeni nesil iPad Pro'ların hazırlığına devam ederken tasarıma ilişkin çeşitli detaylar netleşmeye devam ediyor. ESR isimli aksesuar üreticisinin paylaştığı görsel, hoparlör tasarımında değişikliğe gidileceğini gösteriyor.

Apple'ın bu sene içinde yeni nesil iPad'lerini tanıtması bekleniyor. Özellikle Mini LED teknolojisine sahip iPad uzun süredir konuşulurken son olarak devreye bir de iPad Pro girdi. Yüksek kontrast, yüksek parlaklık ve çok daha fazla özellikle bir araya getirilen iPad'ler, Apple A14X yonga seti, 6 GB RAM ve 5G bağlantı desteğinin standart olarak sunulacağı belirtiliyor.

Hemen her üründe olduğu gibi aslında ilk etapta aksesuar üreticilerinin paylaştığı görseller yeni modellere ilişkin çeşitli detaylar içeriyor. ESR isimli aksesuar üreticisi tarafından paylaşılan kılıf görselleri, iPadPro'da çok büyük tasarım değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini doğruluyor.

Ancak yine de detaylara bakıldığında hoparlör ızgarasındaki bir farklılık göze çarpıyor. Daha önce de yayınlanan çeşitli raporlar dikkate alındığında aslında yeni iPad Pro'larda hoparlör deliklerinin önemli bir oranda azalacağı tahmin ediliyor.