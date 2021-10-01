Yeni Mavi Balina Squid Game mi?

Dünyanın önde gelen dijital yapım şirketi Netflix, adından söz ettiren yapımlara yer vermeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore yapımı Squid Game, kısa sürede dünya çapında popüler oldu. Çocuk oyunları oynayan kullanıcıların oyunu kazanmak için aşırı şiddete maruz kalmaları, dizinin hitap ettiği genç kitlede kötü sonuçlar doğurabileceği endişesini yaratıyor.

Squid Game Nedir?

Squid Game, borçları ve maddi sıkıntıları yüzünden çaresiz kalarak bir "hayatta kalma" oyununa dahil olan 456 kişilik bir grubun, distopik bir ortamda verdiği mücadeleyi konu alıyor. Oyunun kuralları ise çok basit; kazanan 40 milyon dolarlık ödülü alır, kaybeden ise ölür.

Dikkat! Çocuklar da izliyor

Dünya çapında büyük ilgi gören ve şimdiden Netflix'in gelmiş geçmiş en iyi 10 dizisi arasında gösterilen Squid Game, içerikle ilgili uyarılara rağmen çocuklar tarafından da yoğun bir şekilde izleniyor.

"İnsanlar bu ironiden etkileniyor"

Squid Game'in kısa sürede, dünya çapında büyük ilgi uyandırmasını değerlendiren yönetmen Hwang Dong-hyuk, "İzleyiciler, umutlarını kaybetmiş yetişkinlerin bir çocuk oyununu kazanmak için hayatlarını riske atması ironisinden etkileniyor" dedi.

Akıllara Mavi Balina'yı getirdi

Squid Game'de yer alan basit, masum çocuk oyunlarının vahşetle yan yana kullanılması dünya üzerinde pek çok ebeveyni rahatsız etti. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan, kötü niyetli internet korsanları tarafından oluşturulan Mavi Balina oyununda da benzer içerikler kullanılmıştı. Çocukları korkutarak farklı etaplardan oluşan bir oyunun içine dahil eden Mavi Balina'nın son bölümünde ise çocuklar intihara teşvik ediliyordu.