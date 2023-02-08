Yeni Malatyaspor'dan ligden çekilme kararı!
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, “Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” dedi.
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da başkan Ahmet Yaman, açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında futbol ligleri TFF’nin aldığı kararla 1 hafta ertelendi.
Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi.
Yorumlar