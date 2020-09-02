Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.