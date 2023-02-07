Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı!
Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Deneyimli kalecinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında olduğu söylenmişti.
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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