Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeden gelen haberlere göre; Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında olduğu söylenmişti.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.