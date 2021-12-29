Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek TFF'yi ziyaret etti

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Ziyarette futbola ilişkin genel konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Kayserispor maçının ardından sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürümüş ve 57.500 TL para cezası ile 75 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.