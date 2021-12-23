Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya daldı, hakeme saldırdı!

2-2 sona eren Yeni Malayaspor-Kayserispor maçının ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek sahaya atladı.

Adil Gevrek maçın hakemi Hüseyin Göçek’in üzerine yürüyünce ortalık bir anda karıştı.

Gevrek'i ilk etapta Yeni Malatyasporlu futbolcular sakinleştirmeye çalıştı. Bu isimlerin başında da kaptan Adem Büyük geldi.

Güvenlik güçlerinin de sahaya girmesiyle Adil Gevrek, Hüseyin Göçek önderliğindeki hakem ekibine yaklaşamadı.

Güvenlik ekipleri ısrarla Adil Gevrek'i saha dışına çıkarmak istedi fakat Sarı-Kırmızılılar'ın patronu bir türlü sakinleşmedi.

Çılgına dönen Gevrek’in uzun süre sahadan çıkmaması sonucu hakemler de 20 dakika boyunda rehin kaldı.

Güvenlik güçleri hakem ekibini koruma altına alırken, hem Yeni Malatyalı hem de Kayserili futbolcular da sahadaydı.

Sakinleşmeyen Adil Gevrek saha dışına çıkacakken, bir anda yeniden sinirlendi ve geri dönmek istedi. Ancak buna müsaade edilmedi.

Bu olaylar sırasında Malatyaspor tribünlerinden de sesler yükselmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar, 'Adil Gevrek istifa’ sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri hakem üçlüsünü koruma altına alıp, sahadan çıkarırken bu kez de tribünlerden sahaya madde yağmaya başladı.