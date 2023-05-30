Yeni kabinede, sürpriz isimler yer alacak!
Seçimini ardından, yeni kabine için Başkent Kulisleri hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında açıklaması beklenen yeni kabinesinin pek çok sürpriz isim yer alacağı iddia ediliyor. Yeni bakanlıkların da oluşturulacağı yeni kabine de 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı yer alacak.
Ajans Haber - Ünsal Ergel
Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçiminin tamamlanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı için oluşturacağı yeni kabineye çevrildi.
Kabine için Başkent kulislerinde pek çok isim konuşulurken, Ajans Haber'e gelen bilgilere göre bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 süpriz ismi yardımcısı olarak görevlendireceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ilk olarak eski bakan Berat Albayrak'ın, diğer ismin ise yine eski bir bakan olan Mehmet Şimşek'in yer aldığı iddia edildi. Bu iki ismin hükümetin ayrı ayrı bakanlıklarını koordine edeceği öğrenilirken, yeni kabine de bazı bakanlıkların da bölüneceği öğrenildi. Son dönemde arka arkaya yaşanan afetlerde daha etkili olmak amacıyla bir Afet Bakanlığı'nın da bulunacak kabine de önemli süpriz isimlerinde yer alacağı, öne sürülüyor. 22 isimden yer alacağı yeni kabine de bakanlık sayısının da 20'ye yükseltileceği iddia edildi.
İşte Ajans Haber'in Başkent kulislerinden edindiği yeni kabine de yer alacak isimler ve görevleri: