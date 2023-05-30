Yeni kabinede, sürpriz isimler yer alacak!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ilk olarak eski bakan Berat Albayrak'ın, diğer ismin ise yine eski bir bakan olan Mehmet Şimşek'in yer aldığı iddia edildi. Bu iki ismin hükümetin ayrı ayrı bakanlıklarını koordine edeceği öğrenilirken, yeni kabine de bazı bakanlıkların da bölüneceği öğrenildi. Son dönemde arka arkaya yaşanan afetlerde daha etkili olmak amacıyla bir Afet Bakanlığı'nın da bulunacak kabine de önemli süpriz isimlerinde yer alacağı, öne sürülüyor. 22 isimden yer alacağı yeni kabine de bakanlık sayısının da 20'ye yükseltileceği iddia edildi.