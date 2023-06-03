Yeni kabine bugün belli oluyor.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak?



Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi.



Buna göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'de yeni Kabine'nin açıklanması bekleniyor.

Program nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te Meclis'te yemin edecek. 16.00'da Anıtkabir'e çıkılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'in ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

Beştepe'ye gelişince Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği eşlik edecek. Bu sırada 101 pare top atışı gerçekleştirilecek. Külliye ile aynı zamanda Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı yapılacak.

78 ülkeden üst düzey katılım

Beştepe'deki "Göreve Başlama Töreni"ne 78 ülkeden üst düzey katılım olacak. 21 ülke devlet başkanlığı, 13 ülke başbakanlık düzeyinde katılım gösterecek.

Törene katılacak isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.



Erdoğan, yemeğin ardından kameraların karşısına geçecek ve yeni kabine üyelerinin isimlerini açıklayacak.