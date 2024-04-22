Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yeni haftada batı kesimlerinde yağış görülecek. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

"Çarşamba günü yağışlar duracak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yeni haftada dar alanda yağışları görülecek. Özellikle pazartesi ve salı günü ülkemizin batı kesiminde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak, salı günü ise Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında sağanak göreceğiz. Çarşamba günü ise yağışlar ara verecek, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

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İstanbul ve İzmir'de yağış beklendiği, Ankara'da ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

Başkent'te üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı pazartesi günü 22 derece, çarşamba günü ise 32 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'a baktığımızda önümüzdeki iki gün boyunca sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de pazartesi günü sağanak var. Salı ve çarşamba yağış beklenmiyor.