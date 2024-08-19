Yeni hafta sıcaklıklar zirve yapacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre haftanın ilk gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklar bugünden itaberan 4 ila 8 derece arasında artış gösterecek.
Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde kavurucu seviyeye ulaşması bekleniyor.
Ankara'da sıcaklığın 37 derece, İstanbul'da ise 33 derece olması bekleniyor.
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