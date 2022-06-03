‘Yeni Gelin’in Bella'sı Jessica May Türk vatandaşı oldu! 'Türkiye ikinci vatanım'

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Sık sık ailesinin de yaşadığı memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "İnsanlar 'Türk vatandaşı olmak' kolay diye bir dedikodu çıkarmış, yok öyle bir şey. Dört yıldır başvurum devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.