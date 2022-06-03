‘Yeni Gelin’in Bella'sı Jessica May Türk vatandaşı oldu! 'Türkiye ikinci vatanım'
‘Yeni Gelin’ dizisiyle Türkiye’de şöhreti yakalayan, Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Jessica May, geçtiğimiz mart ayında Türk vatandaşı olmuştu. Elinde Türk kimliğiyle basın mensuplarına poz veren genç oyuncu, son derece gururlu olduğunu söyledi.
5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anne ve çiftçi bir babanın evliliğinden dünyaya gelen Jessica May, 15 yaşında modellik yapmaya başlarken, 'Yeni Gelin' dizisiyle oyunculuğa adım attı. Son olarak ise 'Maria ile Mustafa' (2020) dizisinde rol aldı.
"RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"
Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile dört yıl önce evlenen Jessica May, uzun süredir beklediği hayaline Mart 2021'de kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum" mesajını yazdı.
Jessica May'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımı binlerce beğeni alırken, sevenleri tebrik mesajları ve Türk bayrağı emojisi gönderdi.
"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"
Sık sık ailesinin de yaşadığı memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "İnsanlar 'Türk vatandaşı olmak' kolay diye bir dedikodu çıkarmış, yok öyle bir şey. Dört yıldır başvurum devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.