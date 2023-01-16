''Yeni Evim'' konut kampanyasının başvuruları bugün başladı!
Yeni Evim konut kampanyasına başvuruları bugün başlıyor. Yeni Evim konut kampanyasına ilişkin taksitlerin nasıl olacağı ve hangi projelerin kampanyaya dahil olacağı merak konusu oldu. İşte Yeni Evim konut kampanyasının detayları!
Yeni Evim konut kampanyasına başvuruların ne zaman başlayacağını, taksitlerin nasıl olacağını ve hangi projelerin kampanyaya dahil olacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu.
100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmayı kapsıyor. Konutta bir tavan fiyat olacak. İlerleyen süreçte iller bazında tavan fiyatları da duyurulacak. Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. bölgede azami geliri 80 bin lira, 2'nci bölgede azami geliri 65 bin lira ve 3'üncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.
KREDİ FAİZLERİ 0,69'DAN BAŞLAYACAK
Proje kapsamında faizler 0,69’dan başlayacak ve konut kredilerindeki vade 15 yıl olacak. 2 milyona kadar olan kredide 0.69, 2 ila 4 milyon TL arasında 0.79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında 0.99 faiz oranı uygulanacak.
Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10, vade en çok 15 yıl olacak. Dileyenler daha çok peşinat ya da daha kısa vade seçebilecek.15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek.