''Yeni Evim'' konut kampanyasının başvuruları bugün başladı!

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10, vade en çok 15 yıl olacak. Dileyenler daha çok peşinat ya da daha kısa vade seçebilecek.15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek.